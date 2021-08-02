Asfalt ziftine düşen 3 yavru köpek Çankaya Belediyesi ekipleri sayesinde sağlığına kavuştu

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, asfalt ziftine düşen 3 yavru köpeği 6 günlük bakım sonrası eski sağlığına kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, asfalt ziftine düşen 3 yavru köpeği 6 günlük bakım sonrası eski sağlığına kavuşturdu.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bakım ve rehabilitasyon merkezi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine asfalt zifte düşen 3 yavru köpeği bölgeden aldı.

Ekipler, 6 gün boyunca köpekleri ziftten arındırarak yanık tedavisi uyguladı. Zift nedeniyle açık yaraları oluşan köpeklerin tedavi işlemleri, merkezde özel bir alanda devam ediyor.

Köpekler tamamen sağlığına kavuştuktan sonra Yavru Sahiplendirme Bölümüne alınacaklar.

Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri zifte bulaşan bir hayvan görüldüğü durumda vatandaşların köpeğe müdahale etmesinin riskli olduğunu belirterek, bölgeye acil veteriner hekimin çağrılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe