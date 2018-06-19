Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinden asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas-Malatya karayolu Kangal ile Gürün ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayollarına ait Yavuz İ. idaresindeki asfalt yüklü kamyon freninin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS