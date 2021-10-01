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Asfalt yolda milli hazırlık

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Spor

- Asfalt yolda milli hazırlık Tekerlekli Kayak Milli Takımı, Bitlis'te kampa girdi Türkiye Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı, önümüzdeki sezon düzenlenecek yarışmalar için Bitlis'te antrenmanlarını trafiğe kapalı asfalt yolda yapıyor.

BİTLİS (İHA) - - Asfalt yolda milli hazırlık

Tekerlekli Kayak Milli Takımı, Bitlis'te kampa girdi

BİTLİS - Türkiye Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı, önümüzdeki sezon düzenlenecek yarışmalar için Bitlis'te antrenmanlarını trafiğe kapalı asfalt yolda yapıyor.

Tekerlekli Kayak Milli Takımı sporcuları, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kayaklı kondisyon ve tekerlekli kayak antrenmanları için Bitlis'e geldi. Bitlis'te kondisyon tırmanış, yüzme ve ağırlık gibi çalışmalarını sürdüren milli sporcular, 15 günlük kamp sonrası hazırlıklarını tamamlayacak.

4 antrenörle çalışmalarını sürdüren 9 erkek ve 9 kız olmak üzere toplam 18 sporcu, önümüzdeki kış sezonu öncesi güç depoluyor. Milliler, tekerlekli kayakla trafiğe kapalı Bitlis-Tatvan çevre yolunda da çalışma yapıyor.

Bitlis'teki kampın 6 Ekim'de sona ereceğini, buradaki çalışmaların hem sporcular hem de teknik heyet tarafından verimli geçtiğini belirten Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2021 yılı yarış programında yer alan Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımımız Bitlis'teki kampını sürdürüyor. 5 ilden 9'u kadın, 9'u da erkek olmak üzere toplam 18 sporcu yer alıyor. Bunlarla birlikte 4 antrenör eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamptan gerek teknik heyet, gerekse sporcularımız çok memnun. Buradaki çalışmalar kış aylarında düzenlenecek yarışmalara hazırlıktır. Bazı sporcularımızın ilk kez milli takıma seçilmeleri heyecanı var. Pandemi kuralları çerçevesinde kampımızı sürdürüyoruz. Nemrut Krater Dağı'nda tırmanış eğitimleri, yüzme havuzunda yüzme ve asfalt zeminde de tekerlekli kayak eğitimleri veriyoruz. Antrenman alanı olarak trafiğe kapalı olan Bitlis-Tatvan çevre yolunu seçtik. Araçlar geçmediği için burası bizim için ideal bir çalışma alanı oldu. Ancak önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak bu alanla birlikte bizim de çalışma alanımız kapanmış olacak. Kendimize yeni bir yer keşfetmek zorundayız. Kampımız 6 Ekim'de sona erecek. Tek temennimiz kazasız belasız çocuklarımızla birlikte kampımızı tamamlayarak, ailelerinin yanına göndermektir" dedi.

Antrenörlerden Cemal Çetinkaya ise Bitlis'te olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı kampını Bitlis'te gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan son derece memnunum. Bitlis tarih kokan bir kent. Burada hem kampımızda çocuklarımıza eğitim veriyoruz hem de boş zamanlarımızda kenti gezme fırsatı buluyoruz. Başarılı bir kamp geçirdiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık

Asfalt yolda milli hazırlık
İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Spor Haberleri
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