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Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklardaki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklardaki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde belirli bir program dahilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve çevre yolu kenarındaki alışveriş merkezlerine olan ulaşımı sağlayan Celiloğlu Caddesi ve Gazozcu Akif Caddesi'ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile ulaşım daha rahat ve konforlu bir hale getiriliyor. - BİLECİK

Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

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