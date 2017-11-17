Asfalt ve Yama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt ve yama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir Gölbaşı Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt ve yama çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Çeşitli sebeplerle bozulan yollarımızı yama yoluyla düzeltiyoruz ancak yol yama ile düzeltilmeyecek şekilde ise asfaltını yeniliyoruz. Şu anda imara yeni açılan yerler dışında asfaltsız yolumuz bulunmamaktadır. İlçe genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - ADIYAMAN