Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyorBaşkan Zeydan Karalar, günlük asfalt üretimini 3500 tona çıkararak, yol yapım miktarını ve hızını artırdı.

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor

Başkan Zeydan Karalar, günlük asfalt üretimini 3500 tona çıkararak, yol yapım miktarını ve hızını artırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve gelir gelmez başlattığı asfalt hamlesinde vitesi daha da yükseltiyor.

Asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, asfalt üretim miktarının artırıldığını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, "Şu anda elimizde olan ve günde 2 bin ton asfalt üreten plent istediğimiz hızda asfalt hizmeti vermemize yetmiyordu. İlçelerimizden getirdiğimiz plent ile günlük asfalt üretimini 3 bin ton ile 3 bin 500 ton seviyesine çıkardık. Böylece hem eski bozuk yolları hem de kazılan yolları daha çabuk yapacağız. Adana'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre