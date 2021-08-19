Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyorBaşkan Zeydan Karalar, günlük asfalt üretimini 3500 tona çıkararak, yol yapım miktarını ve hızını artırdı.

Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor

Başkan Zeydan Karalar, günlük asfalt üretimini 3500 tona çıkararak, yol yapım miktarını ve hızını artırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve gelir gelmez başlattığı asfalt hamlesinde vitesi daha da yükseltiyor.

Asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, asfalt üretim miktarının artırıldığını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, "Şu anda elimizde olan ve günde 2 bin ton asfalt üreten plent istediğimiz hızda asfalt hizmeti vermemize yetmiyordu. İlçelerimizden getirdiğimiz plent ile günlük asfalt üretimini 3 bin ton ile 3 bin 500 ton seviyesine çıkardık. Böylece hem eski bozuk yolları hem de kazılan yolları daha çabuk yapacağız. Adana'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Alex Teixeira Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Asfalt üretimi artıyor, yollar daha hızlı yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:39:14. #1.15#

title