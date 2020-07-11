Asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı
Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı.
11.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:46
Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı.
Bartın-Zonguldak kara yolunun Akmanlar köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında Karayolları işçisi Sedat K. (62), Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı.
Ağır yaralanan Sedat K, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada iki ayağı koptuğu öğrenilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA