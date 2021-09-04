Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor
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Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor Çankaya Belediyesi nisan ayında başlattığı asfalt sezonu devam ediyor.

Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor

ANKARA - Çankaya Belediyesi nisan ayında başlattığı asfalt sezonu devam ediyor. İlçenin çok sayıda noktasında asfalt, kaldırım, merdiven çalışması yapan Çankaya Belediye'si, vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinin farklı noktalarında mahallelerde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yandan sokakları asfaltlarken bir yandan da eğimli bölgelere merdivenli yollar yapıyor. Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana çalışmalarını sürdüren ve ilçe sokaklarını asfaltsız bırakmamak için yoğun mesai içerisine giren Çankaya Belediyesi, koordineli bir biçimde ihtiyaç duyulan yerleri asfaltlıyor.

Eğimli bölgelerde büyük kolaylık

İlçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde büyük kolaylık sağlayan merdivenli yol yapımına hız veren Çankaya Belediyesi vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yürümeleri için var gücüyle çalışıyor.

Merdiven kaldırımlarını andezit taşından kullanan Çankaya Belediyesi kromaj korkuluklarla vatandaşların güvenliğini de sağlıyor.

Çankayalılar en iyi hizmete layık

Çankayalı vatandaşlara sundukları hizmetten memnun olduklarını aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Cumhuriyetimizin kalbi ilçemizde, vatandaşlarımızın memnuniyet duyacağı hizmetleri yerine getiriyoruz. Çankayalı komşularımız hizmetin en iyisine layık. Onların mutluluğu için tüm çalışma arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katıp var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor
Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor
Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor
Asfalt sezonu hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek

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