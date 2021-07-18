Asfalt Serim Çalışmalarımız Şehitler Mahallesinde Devam Ediyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimizin Şehitler Mahallesi Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa sokakta Asfalt serme çalışmaları devam ediyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimizin Şehitler Mahallesi Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa sokakta Asfalt serme çalışmaları devam ediyor. Asfalt serim çalışmasından sonra yol çizgi işlemine geçilip halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre