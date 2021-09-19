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Asfalt Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Asfalt Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimizin Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa sokakta Asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimizin Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa sokakta Asfalt yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bugün asfalt serme işlemine başlanılıp halkımızın hizmetine en kısa sürede sunulacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecek.

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Haber: Asfalt Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor - Haberler
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