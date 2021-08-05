Asfalt Serim Çalışmalarımız Bayrampaşa TOKİ'de Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz belirlenen program dahilinde; Bayrampaşa TOKİ'de asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz belirlenen program dahilinde; Bayrampaşa TOKİ'de asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Gazi Kars'ımızın daha modern bir görünüme kavuşması için sezon sonuna kadar asfalt, kilit parke ve kaldırım yapım çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre