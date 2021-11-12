ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yalova Belediyesi ekipleri, binder tabakası (asfalt) atılan sokaklarda çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içinde binder tabakası atılan ve ardından kaldırımları yenilenen İdil, Cemal Güleç, Türkan Saylan ve Beyazıt Sokak da son aşınma tabaka asfalt serim işlemlerine başlandı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; "Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içinde İdil, Cemal Güleç, Türkan Saylan ve Beyazıt Sokağın binder tabakası dediğimiz ilk kat asfalt serimi tamamlanmıştı. Bu serim işleminin ardından sokaklarımızın kaldırımlarını yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşmasını sağladık. Son olarak ise şimdi yapmış olduğumuz aşınma tabaka asfaltı ile çalışmalarımız son bulmuş olacak" dediler.

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