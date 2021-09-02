Asfalt sathi kaplama günyüzü ilçesinde
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Asfalt sathi kaplama günyüzü ilçesinde

Asfalt sathi kaplama günyüzü ilçesinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan mahalle yollarında asfalt sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

İş programı çerçevesinde devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, Günyüzü ilçesinde çalışmalara devam ediyor. Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi arası ve TCK-Çardaközü-Gecek mahalle yolunda 4 kilometrelik mesafenin asfalt sathi kaplama çalışmalarını yürüten yol işleri ekipleri, daha önceden asfalt kaplama olan ancak mevsimsel şartlardan dolayı özelliğini kaybeden ve yöre halkının yoğun kullandığı güzergahta altyapı zemin iyileştirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Yolda gerekli yerlere beton borular atıldıktan sonra asfalt sathi kaplama çalışmalarına başladığını ifade eden yetkililer, asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söylediler.

Ekipler mevsim şartlarının ve hava sıcaklığının uygun olmasını fırsat bilerek Mihalıççık İlçesi Çalkaya-Yeşilyurt arası 11 kilometrelik mahalle yolunda da benzer çalışmanın başladığını belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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