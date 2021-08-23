Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bir ay önce başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 785 bin ton asfalt dökülerek, cadde ve sokaklarda ulaşım kolaylığı sağlandı. Başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere birçok bölgede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Muhtelif Cadde ve Sokakların Asfaltlama Çalışması' ihalesi sonrasında başlatılan çalışma ile vatandaşlarımıza daha rahat ve sağlıklı ulaşım imkanı sunuluyor. Çalışmalar kapsamında şehirdeki enerji ve doğal gaz sektöründeki firmalar tarafından yollarda meydana gelen hasarlar giderilerek, cadde ve sokaklardaki kaldırımlar da yenileniyor. - BİLECİK

Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor
Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Sibel Can Hande Erçel Fahriye Evcen
Spor Gervinho Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:41:30. #1.15#

title