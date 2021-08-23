Asfalt onarım çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde asfalt onarım çalışmaları devam ediyor.

Bir ay önce başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 785 bin ton asfalt dökülerek, cadde ve sokaklarda ulaşım kolaylığı sağlandı. Başta Pelitözü Mahallesi olmak üzere birçok bölgede yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Muhtelif Cadde ve Sokakların Asfaltlama Çalışması' ihalesi sonrasında başlatılan çalışma ile vatandaşlarımıza daha rahat ve sağlıklı ulaşım imkanı sunuluyor. Çalışmalar kapsamında şehirdeki enerji ve doğal gaz sektöründeki firmalar tarafından yollarda meydana gelen hasarlar giderilerek, cadde ve sokaklardaki kaldırımlar da yenileniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı