Asfalt İşçilerinin Gece Mesaisinde Dondurma İkramı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kasım Ener Bulvarı'nda asfaltlama yapan işçileri gece mesaisinde ziyaret etti, işçilere dondurma ikram etti.



Başkan Sözlü, Kasım Ener Bulvarı'nda asfaltlama yapan işçileri gece mesaisinde ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Teknik bilgileri aldıktan sonra asfalt işçileri ile bir süre sohbet eden Başkan Sözlü, gece mesaisinde çalışan işçilere dondurma ikramında bulundu.



Başkan Hüseyin Sözlü, kısa bir süre önce Adana'da sıcaklıkların artması, termometrenin 50 dereceyi göstermesiyle asfaltta çalışan işçilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00-14.00 arasında çalıştırılmaması yönünde karar almıştı. - ADANA