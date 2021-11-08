ASFALT EKİBİ SÜTLÜCE MAHALLESİ'NE GEÇTİ
ASFALT EKİBİ SÜTLÜCE MAHALLESİ'NE GEÇTİ KARA KIŞ ÖNCESİ ASFALT SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmaları sonrası Sütlüce Mahallesi'ne geçti.
MUŞ (Habermetre) - ASFALT EKİBİ SÜTLÜCE MAHALLESİ'NE GEÇTİ KARA KIŞ ÖNCESİ ASFALT SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki asfalt çalışmaları sonrası Sütlüce Mahallesi'ne geçti. Mahallelerdeki asfalt seferberliği devam ediyor. Kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran Muş Belediyesi altyapısı değişen mahallelerin yollarını yeniliyor. Ekipler, Güzeltepe Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını tamamlayarak Sütlüce Mahallesi'nde asfalt çalışmasını başlattı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet