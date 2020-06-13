Asfalt dökülen yol çöktü, olası bir facia ucuz atlatıldı
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Asfalt dökülen yol çöktü, olası bir facia ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yol çöktü.

Asfalt dökülen yol çöktü, olası bir facia ucuz atlatıldı
13.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:07

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yol çöktü. Çöken yola devrilen kamyonun yanında bulunan 2 işçi olası bir felaketten saniyelerle kurtuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Eski Garaj önünde döktüğü asfalt çalışması sırasında kasası zift ve asfalt malzemesi yüklü kamyon bir anda çöken yolda mahsur kaldı. Eski ve kullanılmayan bir kanalizasyon şebekesinin geçtiği zemine gömüldüğü öğrenilen kamyonun hemen yanında bulunan 2 işçi olası bir felaketten saniyeler farkıyla kurtuldu.

Uzun süre kasasında tonlarca ağırlıklı yükle ön tekerleği havada kalan kamyon asfalt çalışmalarına katılan bir iş makinesinin yardımıyla gömüldüğü yerden çıkarılabildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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