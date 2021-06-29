Asfalt Çalışması Nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfalt Çalışması Nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak

Asfalt Çalışması Nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Asfalt çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatılacakAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı 30 Haziran Çarşamba günü 22. 00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 06. 00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Asfalt çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı 30 Haziran Çarşamba günü 22. 00 ile 1 Temmuz Perşembe günü 06. 00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında kentin ana arterlerinden olan Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki noktada asfalt onarım çalışmaları yapılacak. Bulvarın 353. Sokak ile 357. Sokak arası - 326. Sokak ile 323. Sokak arasındaki kısmı 30 Haziran Çarşamba akşamı saat 22. 00 itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Bulvarın, yoğun bir çalışmanın ardından 1 Temmuz Perşembe sabahı saat 06. 00'dan itibaren yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asfalt Çalışması Nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:16:37. #1.15#

title