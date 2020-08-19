Asfalt çalışmalarının yeni adresi Bohşin mahallesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde beton asfalt çalışmalarına il genelinde devam ediyor.
19.08.2020 11:40 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:02
Yolları modern ve ulaşıma uygun hale getirmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran HBB ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Bohşin Mahallesi'nde 1500 metre uzunluğunda asfalt serim çalışmalarına başladı.
HBB yetkilileri, çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirterek yolu trafiğe uygun hale getireceklerini belirtti.
Kaynak: Bültenler