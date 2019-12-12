Asfalt çalışmalarını incelemeyen Aşgın; "Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

12.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:27

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve birim müdürleri ile birlikte Çorum Sanayi Sitesi 10. sokak üzerinde yapılan asfalt çalışmalarını incelemek için giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı Ahi Evran Sanayi Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve esnaflar karşıladı. Esnafları da ziyaret ederek sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın esnafların her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti. Çorum Sanayi Sitesi'nde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "Çorum Sanayi Sitesi'nde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Neredeyse tamamına yakınında büyük bir çalışma yaptık. Asfalt olarak, alt yapı çalışması olarak esnafımızın bizlerden taleplerine cevap vermeye çalıştık. 19. cadde üzerinde de esnafımızın bizden bir talebi var. Merak etmesinler orada da kısa süre içerisinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Mimar Sinan'dan hastaneye doğru olan Erzurum Dede Caddesi'nde çalışmamızı büyük oranda tamamladık. Şimdi ise Mimar Sinan 15.Caddeden Çorum Sanayi sitemize 25 metrelik yeni bir yol açıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 farklı noktadan Çorum Sanayi Sitemize yollar açacağız. Esnafımızın daha fazla kazanmasını, daha rahat ulaşım sağlanmasını, hastaneye daha rahat gidilmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



'İtfaiye müfrezesi kuruyoruz'



Seçim öncesinde esnafa verilen sözlerin hemen hemen tamanını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aşgın "9 tane itfaiye personeli aldık. Daha önceden söz verdiğimiz gibi itfaiyemize yeni bir müfreze açacağız. Şehirlerarası otobüs Terminalimizde bir itfaiye müfrezesi açıyoruz. Bu sayede sanayiye, gıda toptancılarına, sanayi sitesine itfaiyenin ulaşması daha rahat ve kısa süre içerisinde olacak. Sanayi sitesine verdiğimiz sözlerin hemen hemen hepsini 8 ay içerisinde yaptık. Çorum Sanayi Sitesi 10. Sokak üzerinde bulunan bu yerde de asfaltla ilgili bazı problemler vardı. Onu da çok şükür tamamladık. Yol çizgi çalışmasını da bitirdik ve ortaya güzel bir görüntünün çıkmasını sağladık. Söz verdiğimiz gibi esnafımızın yanında yer almaya, onların kazanacağı işlere imza atmaya devam edeceğiz"dedi.



'Esnaf doostu başkan'



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın her zaman yanların da kendilerine destek verdiğini belirten Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Asfalt çalışmalarını incelediler. Kooperatif başkanları ve esnaflar olarak Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz bölgede toz ve hurdu yığını vardı. Biz bundan da çok şükür kurtulduk. Başkanımız esnaf dostu. Şehrin saygısını ve sevgisini kazanan başkanımızın şahsına ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA