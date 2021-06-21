Asfalt Çalışmalarına Hız Verdik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfalt Çalışmalarına Hız Verdik

Asfalt Çalışmalarına Hız Verdik
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz yaz sezonu boyunca devam edecek olan asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Belediyemiz yaz sezonu boyunca devam edecek olan asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Belediyemiz asfalt sezonuna hızlı girdi. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 1. Çevreyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda gerçekleşeceğini söyledi.

1. Çevreyolu'ndaki incelemelerde sorumlulardan bilgi alan Başkanımız, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Sezonun başlamasıyla birlikte başlattığımız asfalt yenileme çalışmalarını sezon boyunca yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Allahın izniyle hedefimiz sezon sonunda asfalt sorununu tamamen ortadan kaldırmak" diye konuştu.

"Şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamlayan Belediye Başkanımıza gayretlerinden ötürü teşekkür eden vatandaşlar ise yolların asfaltlanmasıyla önemli bir sorunun daha ortadan kalkacağını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer Merve Dizdar Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Mert Müldür Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asfalt Çalışmalarına Hız Verdik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:33:32. #1.15#

title