Asfalt Çalışmaları Yenişehir Mahallesi'nde

Yenişehir Mahallesi'ne konuşlanan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tekel Suma Fabrikası yolu ve bağlantı yollarında soğuk asfalt çalışması yapıyor.

Yoğun çalışma programı kapsamında sıcak ve soğuk asfalt serimine aralıksız devam eden Karaman Belediyesi, Yenişehir Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Asfalt çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, alt yapı çalışmalarının bittiği her cadde ve sokağa asfalt veya parke ekiplerinin derhal girerek çalışmalara başladığını ifade etti.

Karaman'ın her köşesine hizmet götürme hedefinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için belirlediğimiz program dahilinde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kenar mahallelerimizde çalışma tempomuz artmış durumda. Yenişehir Mahallesi'ne doğalgaz altyapısı eksikliği nedeniyle soğuk asfalt seriyoruz. Yapılan bu çalışmayla Yenişehir Mahallesi sakinleri artık biraz daha rahat bir nefes alacak. Sadece asfalt çalışmaları değil kilitli taş ve kaldırım çalışmalarımız da devam ediyor. Şantiye haline gelen şehrimizi inşallah daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.