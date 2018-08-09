Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Namık Ünler Paşa Mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir ile Kadir Çirtikoğlu ile birlikte Namık Ünler Paşa Mahallesi Coşkun Sokaktaki asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Kara, "Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor ve Namık Ünler Paşa Mahallesinde asfaltlanmadık sokak kalmadı. Ayrıca Mahallede bulunan vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sohbet ettik. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini bize ilettiler. Bizde kendilerine bize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS