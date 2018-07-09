Asfalt Çalışmaları Kısa Süre İçerisinde Tamamlanacak

Başkan Fadıloğlu, asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Yaz aylarıyla birlikte ilçe genelinde hummalı bir asfalt çalışması yürüten Şehitkamil Belediyesi, bir yandan altyapısı tamamlanmış yolları asfaltlarken, bir yandan da bozulan yolların onarımını gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde görmek üzere Boyno ve Kayaönü Mahallesini birbirine bağlayan Lefkoşe Caddesinde incelemede bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafı da ziyaret etti. Cadde üzerinde hizmet veren her esnafı işletmesinde ziyaret ederek sohbet eden Başkan Fadıloğlu, belediye-esnaf uyumunun önemine vurgu yaptı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın talep, görüş ve önerisinin kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

MİLLETE HİZMET ETME GAYESİYLE BU YOLA ÇIKTIK

Popülist söylemlerden uzak durduklarını, halka en iyi şekilde hizmet etme gayesi içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Uzun süreden bu yana beklenen bir asfalt çalışması vardı. Bu bölge nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölge. Haliyle hareket de çok fazla oluyor. Yıllardan bu yana ana arterde sıfır asfalt çalışması yapılmamıştı. Yapılmamasının nedeni de burada uzun süredir altyapı çalışmaları devam ediyordu. Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, su borularının yenilenmesi, en son GAZDAŞ ki şu an çalıştığımız bölgede gaz bağlantılarının tamamı bitmedi. Fakat artık vatandaşımızın dayanacak hali kalmamıştı. Yaptığımız asfaltın belli bölümleri tekrar eşilip kazılacak ama diğer taraftan kışa hazırlık yapmak adına bu bölgenin nitelikli bir asfalta kavuşması gerekiyordu. Bunu da hemşehrilerimizle paylaştığımızda açık yüreklilikle bu işi belirli bir program dahilinde yapacağımızı söylemiştik. Seçim öncesi popülist bir yaklaşımla gelip de göz boyayıcı bir iş yapmayacağımızı anlatmıştık. Bizim işi yaparken üzerinde durduğumuz en önemli husus, planlı programlı ve ihtiyaçlara göre iş yapmaktır. Popülist yaklaşımlarımız yoktur. Allah'a şükür, göreve geldiğimiz günden beri biz oy hesabıyla değil, millete hizmet etme gayesiyle bu yola çıktık. Biz geçmişte ne taahhüt ettiysek yerine getiren bir anlayışa sahibiz. İnşallah altyapı çalışmaları bitince asfaltlama çalışmalarını da yapacağız diye söz vermiştik. Bugün burada bunu yaşıyoruz. İnşallah nitelikli şekilde arkadaşlarımız burayı yapıp en kısa sürede teslim edecekler. Hayırlı-uğurlu olsun."

ASFALT İÇİN MİNİMUM 25 DERECE BİR ISI GEREKİYOR

İklim şartlarının uygunluğu dolayısıyla asfalt çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Tabi iklimin belirli bir ısıya gelmesi lazım ki nitelikli bir asfalt yapabilesiniz. Bu durumu vatandaşlarımızla paylaştığımızda da söylüyorduk. Tabi kış aylarında bunu yapma imkanı yok. Plan program çerçevesinde hazır olan yerlerin bahar aylarıyla birlikte hazırlıklarını yapıyoruz. Peşinden de yoğun bir şekilde orası burası hiç fark etmeden nitelikli bir şekilde asfaltını yapmış oluyoruz ki kış aylarında hiç olmazsa daha rahat insanlarımız ulaşımlarını sağlayabilsin. Çünkü kış aylarında yapmış olduğunuz asfaltın ömrü de uzun olmuyor. Asfalt için minimum 25 derece bir ısı gerekiyor ki şu anda sıcaklık 30 derecenin üzerinde. Bu şekilde daha nitelikli iş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.