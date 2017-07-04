Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çalışmalar kapsamında Alayaprak Mahallesi içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan güzergâhlarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan çalışmaları değerlendiren Alayaprak Mahalle Muhtarı Paki Gökalp yapılan yol çalışmasının yerinde ve zamanında olduğunu belirterek, "Mahallemiz, üretimin, ekimin önemli miktarda yapıldığı bir mevki olması hasebiyle sıklıkla hemşerilerimizin kullandığı bir güzergâhı belediyemizin daha kullanışlı ve kaliteli hale getirmesi bizleri memnun etti. Bu açıdan Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.