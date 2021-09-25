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Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Genel

Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı noktada patlayan isale hattından çıkan sular bir süpermarket ile evin bahçesini bastı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı noktada patlayan isale hattından çıkan sular bir süpermarket ile evin bahçesini bastı. Patlağın olduğu noktada minibüs yan yattı.

Ana isale hatlarında sık sık patlakların yaşandığı Bodrum'da 2 patlak daha yaşandı. İlk patlağın adresi, Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi idi. Önceki gün gece saatlerinde büyük bir gürültü ile patlayan isale hattından tazyikle asfaltı yararak çıkan tonlarca su caddeyi dereye çevirdi.

MUSKİ ekiplerince tamir edilen patlağın üzeri toprakla kapatıldı. Ssabah saatlerinde aynı noktadan yine su sızıntısı olunca toprak yumuşadı, bölgeden geçen bir minibüs yoldaki toprağın çökmesiyle yan yattı. Yolda mahsur kalan minibüs, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Diğer patlağın yaşandığı nokta ise Geriş Mahallesiydi. Patlayan ana isale hattından çıkan sular, cadde üzerindeki süpermarketi bastı. Sular cadde üzerindeki bir evin bahçesini de göle çevirdi. Su baskını olan markette büyük çapta maddi hasar oluştu.

Markette ve patlaktan etkilenen evde temizlik çalışması başlatıldı. Patlağın olduğu bölgede de MUSKİ ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı

Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı

Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı

Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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Haber: Asfalt bomba gibi patladı: Minibüs çukura düştü, süpermarketi su bastı - Haberler
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