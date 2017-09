Aşevine Rekor Bağış

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık bağışında bulunan hayırseverlerin güvendiği ilk adresi oldu. Geçtiğimiz yıla göre 6 kat artışın olduğu kurbanlık bağışının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Her gün kapılarını çalarak sıcak yemek ulaştırdığımız yardıma muhtaç vatandaşlarımız adına tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Aşevi ve Hayır Merkezi, kaliteli hizmet anlayışıyla hijyenik ortamda hazırladığı yemeklerini yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Şeffaflığı ve güvenilirliği, Turgutlu haricinde Manisa merkezi ve diğer ilçelerce de takdir gören Aşevi ve Hayır Merkezi'ne bu yıl rekor düzeyde kurban eti bağışında bulunuldu.Turgutlu halkının destekleriyle bugüne dek kesintisiz hizmet veren Aşevi, kurbanlık bağışını geçtiğimiz yıla oranla bu yıl 6'ya katladı. Turgutlu'da yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştıkları merkeze gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de rekor desteğe yönelik yaptığı açıklamada, "Çok şükür hayırseverlerimizin desteklerini bir an bile eksik etmediği Aşevi ve Hayır Merkezimiz kesintisiz hizmetine devam ediyor. Bu yıl da Turgutlu Belediyesi tarihinde ilk olarak 4 ton küçükbaş, bin 800 kilogram büyükbaş et bağışıyla rekor düzeyde bağış alındı. Her gün bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın bizzat evlerine giderek ulaştırdığımız yemek hizmetimize verilen bu destekte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah veren elden de, alandan da razı olsun. Yardımlarını esirgemedikleri için hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki Allah tüm hayırseverlerimizin kestiği kurbanları, bağışlarını kabul buyursun. Aşevi ve Hayır Merkezimizin yardımlaşma kültürümüzde odak noktası haline gelmiş olmasından dolayı çalışan tüm personellerimizi tebrik ediyorum. Böylesi anlamlı desteklerle bizler görevimizi yıl boyu layığıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA