Aşevinden her gün 650 haneye sıcak yemek

Beşiktaş Belediyesi Aşevi, günde 650 haneye sıcak yemek ulaştırdığını duyurdu.

Beşiktaş Belediyesi Aşevi, günde 650 haneye sıcak yemek ulaştırdığını duyurdu. Aşevi personeli tarafından hazırlanan yemekler, uzman ekipler tarafından denetlenerek dağıtıma hazır hale geliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihtiyaç sahibi tüm komşuları için bütün imkanları seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Pandemi süreci ve Ramazan ayında komşularının yanında olduğunu açıklayan Beşiktaş Belediyesi, hizmete sunduğu aşeviyle, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor. Her gün 23 mahalleye giderek 650 haneye sıcak yemek ulaştıran Beşiktaş Belediyesi, bütün işlemleri kendi bünyesinde bulunan profesyonel ekip tarafından gerçekleştiriyor. 'Bulaşıkhane', 'hamur hazırlık', 'paketleme', 'et hazırlık', 'tavuk hazırlık' ve 'salata hazırlık' olmak üzere farklı hazırlık odaları bulunan aşevinde yemekler, aşçılar tarafından hazırlanıyor. Alanında uzman gıda mühendisleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin sağlık durumuna göre kalori miktarı belirlenerek yemekler dağıtıma hazır hale geliyor.

"EL DEĞMEDEN AMBALAJ MAKİNELERİ TARAFINDAN PAKETLENİYOR"

Gıda Mühendisi ve Aşevi Yöneticisi Nurşen Coşkunoğlu, yemeklerin büyük bir özenle hazırlandığını belirterek aşevi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Mutfağımızda dört tane soğuk hava deposu, bir kuru gıda deposu, sekiz adet yer ocağı, iki adet konveksiyonel fırın, bir adet döner makinemiz bulunmaktadır. Ambalaj kapatma makinemizi aldık; saatte bin 500 tane, el değmeden, yüksek sıcaklık ve basınç etkisiyle paketleme yapıyor. Ayrıca belediyemiz tarafından, öğrenci yurtları, kreşler, taziye evlerine, duraklara ve ihtiyaç sahibi komşularımıza çorba dağıtımı gerçekleştirilmektedir."

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yemeklerin hazırlanış sürecini anlatan bir video paylaşarak ihtiyaç sahibi tüm komşuları için bütün imkanları seferber edeceğini belirterek, "Beşiktaş'ta dayanışmayı büyüterek yeni aşevimizi komşularımızın hizmetine sunduk. İhtiyacı olan her ev için sıcak yemek hazırlıyoruz. İhtiyaç sahibi tüm komşularımızın yanında olmaya, bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı