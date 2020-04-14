Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı
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Koronavirüs, Ümraniye, Sabah, Güncel

Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı

Ümraniye'de yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren belediyeye ait aşevi, koronavirüs salgınının ardından birçok ailenin evinde kalmasına katkıda bulundu.

14.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:59
Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı
Ümraniye'de yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren belediyeye ait aşevi, koronavirüs salgınının ardından birçok ailenin evinde kalmasına katkıda bulundu. Aşevinde saat 04.30 sıralarında başlayan ve vatandaşlara yemeklerin ulaştırılmasıyla biten tüm süreç kameralara yansıdı.

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi, yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor. Her gün yüzlerce aile için kazanların kaynadığı aşevinde yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine kadar bırakılıyor. Belediye, koronavirüs salgınının etkili olduğu süreçte aşevinin öneminin daha arttığına ve verdiği hizmet nedeniyle, yüzlerce ailenin evinde kalarak koronavirüs salgınının önlenmesinde büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.  

TÜM SÜREÇ KAMERALARA YANSIDI

Aşevinde sabah saat 04.30 sıralarında başlayan yemek maratonu gün boyunca sürüyor. Tüm süreç kameralara yansıdı. Erken saatlerde göreve başlayan personel, kazanların altını yaktıktan sonra yemek yapmak için işe koyuluyor. Görevliler çorbasından pilavına kadar yemekleri yapmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Dev kazanlarda kaynatılan yemekler piştikten sonra yüzlerce kapalı tasa dolduruluyor. Her şeyi ile hazır hale getirilen yemekler daha sonra araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıtılıyor.  Yemekleri kapılarına kadar gelen bir vatandaş, "Çıkamıyorum, annem yatıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Evden çıkmasınlar, sağlığımıza dikkat edelim" dedi.

GÜNDE 430 AİLEYE YEMEK YAPIYORUZ

Halil İbrahim Sofrası Aşevi Sorumlu Şefi Özgür Aydoğan, "Burada şu anda günde 430 aileye yemek yapıyoruz. Bu da 1500 kişiye tekabül ediyor. İki öğün yiyebilecekleri yemeği ailelere gönderiyoruz. Sabah 04.30'da başlıyoruz, saat 09.00'da yedi ekiple yemek dağıtımına başlıyoruz. Arkadaşlarımız evleri tek tek dolaşarak yemekleri ailelere teslim ediyorlar" dedi. 

Koronavirüs salgını sürecinde bazı tedbirler de aldıklarını ifade eden Özgür Aydoğan, "Bizim için hijyen çok önemli. Özellikle bu süreçte arkadaşlarımız buraya gelirken toplu taşıma kullanmıyorlar ve belediyenin araçları ile geliyorlar. Bir de tedbir amaçlı bu aralar personel sayımızı da düşürdük. Hijyen kurallarını da sonuna kadar uyguluyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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