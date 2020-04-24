Aşevinde kazanlar "milli dayanışma" ile kaynıyor Aşevinde kazanlar "milli dayanışma" ile kaynıyor "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile 65 yaş üstüne 2 öğün sıcak yemek ulaşıyor Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında vatandaşların desteği ile aşevinde pişirilen sıcak yemekler 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Cumhurbaşkanı...

Aşevinde kazanlar "milli dayanışma" ile kaynıyor

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile 65 yaş üstüne 2 öğün sıcak yemek ulaşıyor

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında vatandaşların desteği ile aşevinde pişirilen sıcak yemekler 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlar, aşevine verdikleri yardımlarla destek oldu. Vatandaşların desteği ile aşevinde pişirilen yemekler, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine günde 2 öğün sıcak yemek olarak ulaştırılıyor.

Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, aşevinin faaliyetleri ve vatandaşların Milli Dayanışma Kampanyası'na gösterdikleri ilgi ve destekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Erenay, Erdemli Aşevi'nin 2015 yılından bu yana Erdemli Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi tarafından örnek olarak hizmet verdiğini belirtti.

Eğitim öğretim devam ederken ihtiyaç sahibi günlük 700 öğrenciye yemek ikramının yapıldığını, Ramazan aylarında da 700 kişilik yemek çıkarıldığını ifade eden Erenay, geçen yıl Ramazan ayında toplam 21 bin kişiye iftar ikramının yapıldığını söyledi.

Salgın hastalık dolayısıyla alınan önlemler kapsamında aşevinin faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Erenay "Bu yıl da ülkemizin mücadele etmiş olduğu salgın hastalıklar, salgın hastalıklar için alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü olup evinden çıkamayan, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi olarak, Erdemli Müftülüğü olarak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızın veri tabanından almış olduğumuz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günlük olarak 2 öğün sıcak yemek götürüyoruz. Şu anda yaklaşık 150 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın yardımlarıyla aşevimizin çalışması temin ediliyor"

İmam, müezzin ve kayyımların gönüllülük esasına dayanarak sıcak yemek dağıtımını gerçekleştirdiğine değinen Erenay, "Bu yemeklerimizin yapılmasında Erdemlili hayırseverlerimiz kimseye el açtırmadan, isimlerinin de söylenmesini istemeksizin, 'biz bu yardımı yapıyoruz, gizli kalmasını istiyoruz' diyerek bize kuru gıda ve nakdi yardımlarıyla aşevimizin çalışmasını temin ediyorlar" diye konuştu.

Yürütülen çalışmanın mütevazi ve örnek bir dayanışma olduğunu aktaran Erenay, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, devlet ve milletimizin 'Biz bize yeteriz' mali destek kampanyasına burada Erdemlililer Türkiye'mize örnek bir faaliyet ortaya koymaktadırlar" şeklinde konuştu.

Erenay, gerçekleştirilen faaliyetlere destek olan Mersinli ve Erdemlililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA