Aşevi aracının altında kalan İnci, yaralandı ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait aşevi aracın altında kalan 4 yaşındaki İnci A., yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait aşevi aracın altında kalan 4 yaşındaki İnci A., yaralandı. Yine aynı araçla hastaneye kaldırılan İnci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramiç Belediyesi'ne ait İ.Ç. yönetimindeki 17 TC 040 plakalı aşevi aracı bölgeye yemek dağıtımına çıktı. İ.Ç., önceden belirlenen adrese yemek bırakmak için aracı park ederek, yemek vermeye gitti. Bu sırada iddiaya göre sokakta bulunan İnci A., aracın altına girdi. Sürücü İ.Ç., tekerleğin arkasındaki küçük kızı fark etmeyerek, aracı hareket ettirdi. Küçük İnci bir süre çamurluğa takılıp aracın altından çıkamadı. Tam tekerlek üzerinden geçecekken küçük çocuğun mahalledeki akrabası Perihan Karakuş kapıdan sokağa atlayarak feryat etmeye başladı. Feryat üzerine sürücü İ.Ç. aracı durdurdu. Yaralanan İnci, yine aşevi aracı ile hastaneye kaldırıldı. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan İnci, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük İnci'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Öte yandan küçük çocuğun Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılırken, hastane önünde toplanan yakınları önlem alan polise zor anlar yaşattı. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen yakınları hastaneye girmek istedi.

Kaynak: DHA