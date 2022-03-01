ASEV THM Korosu Bahar Konserine Hazırlanıyor - Haberler

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ASEV THM Korosu Bahar Konserine Hazırlanıyor

Bültenler - Güncel
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ASEV THM Korosu Bahar Konserine Hazırlanıyor

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği (THM) Korosu Bahar Konseri ile türküseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ASEV bünyesindeki Türk Halk Müziği eğitimlerine katılan kursiyerler, 5 Mart 2022 Cumartesi günü düzenlenecek konserde hünerlerini sergileyecek. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek konser Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Bugüne kadar unutulmaz birçok konsere imza atan THM Korosu, Anadolu'nun farklı yörelerinden oluşan repertuar ile türkü tutkunlarına bir kez daha müzik ziyafeti sunacak. Şef Ali Hikmet Gökçen'in yöneteceği gecede kimi zaman koro kimi zaman solo olarak seslendirilecek eserler dinleyenlerin kulakların pasını silecek.

Bültenler - Güncel

Türk Halk Müziği, Cumartesi, Konser, Mart, Güncel, Haberler

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