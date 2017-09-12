Asev Kurs Kayıtları Başlıyor

Birçok branş ve sanat dalında eğitimlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV), 2017-2018 dönem kursları için kapılarını açıyor.



ASEV, deneyimli ve güçlü eğitimci kadrosuyla hazırladığı geniş kapsamlı kurs programı ile Aliağalıların sanat hayatına bu sene de renk katacak. Bu kapsamda 2017-2018 dönemi kursları için ön kayıtlar 18 - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak.



Küçükten büyüğe herkesin katılabileceği kurslarda kursiyerler; keman, piyano, klasik gitar, bağlama, ud, klarnet, ney, ritim atölyesi, kaval zurna, bateri, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, gençlik korosu, halk dansları, latin dansları, bale, şan ve nefes teknikleri, tiyatro, çocuk tiyatrosu, resim, ebru sanatı, takı tasarım, hasır örme, diksiyon ve kısa film atölyesi branşlarında eğitim alma imkanı bulabilecek. Enstrüman ve Sanatsal Kursların yanı sıra Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve Gençlik Korosu da bu sene kursiyerlere kapılarını açacak.



2017-2018 dönemi ASEV kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, 18 - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Aliağa Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. - İZMİR