Asensio Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok?

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasından ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer edilen Ederson, Nene, Asensio, Edson Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Asensio'nun bu maçta sahada olmamasının nedeni ne?

ASENSİO NEDEN OYNAMAYACAK?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden beş isim, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos'ta oynanması planlanan bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupası eleme maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararından sonra kadroya katılan Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson, statü gereği bu karşılaşmanın oyuncu listesinde yer alamayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR KARŞISINDA

Fenerbahçe, 2016 yılında Süper Lig'e yükselen Alanyaspor ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 maçta sarı-lacivertliler 11 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 3 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 39 gol atarken, Alanyaspor 17 gol kaydetti.

Geçen sezon Kadıköy'de 3-0, deplasmanda ise 2-0 kazanan Fenerbahçe, son dönemde rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynanan son 7 maçta Alanyaspor'a yenilmedi. Bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, rakibine karşı son mağlubiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de yaşamıştı.