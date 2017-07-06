"Asena Atalay'a Göndermemi Yaptınız" Sorusu Şükran Ovalı'yı Çıldırttı

Oyuncu Şükran Ovalı, geçenlerde Instagram hesabından milli futbolcu eşi Caner Erkin ile bir fotoğraf paylaşmış, altına "Nazar etme ne olur, iyi niyetli ol senin de olur" yazmıştı. Bu, Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'a mesaj olarak yorumlanmıştı. Ovalı'ya bu yorum sorulunca küplere bindi.

"ZEKA VE VİCDAN OLMAYAN HİÇBİR ŞEYE CEVAP VERMEDİM"

İtalya tatilinden dönen Caner Erkin ile Şükran Ovalı önceki gün Bebek'teydi. Şükran Ovalı, "Sosyal medyadaki paylaşımınız, Asena Atalay'a gönderme miydi?" sorusunu sinirli bir şekilde "Bugüne kadar kimseye gönderme yapmadım. İçinde zeka ve vicdan olmayan hiçbir şeye cevap vermedim. İftira atıyorsunuz" diye yanıtladı.

CANER ERKİN, "YAŞANMIŞLIK YOK" DİYEREK KESTİRİP ATTI

Haberciler "Ortada yaşanmışlıklar var" deyince devreye Caner Erkin girdi ve "Yaşanmışlık falan yok" dedi.



