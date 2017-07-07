Asena Eline Cetveli Aldı 20 Dakikada Oryantalin Sırrını Anlattı

Oryantal dansın usta isimlerinden Asena eline cetveli alıp 4 sosyal medya fenomenine dans dersi verdi.

ASENA KARŞISINDA TER DÖKTÜLER

Asenanın disiplini karşısında ter döken gençler, oryantal dansın temel figürlerini yapabilmek için yoğun çaba sarf ettiler.

20 DAKİKADA ORYANTALİN SIRRINI VERDİ

Dersin sonunda az birazda olsa dans etmeyi başaran gençler Asnea'dan alkışı kaptı. Yaklaşık 20 dakika süren ders izleyenler, kabileyetlerine göre ortalama da olsa oryantal dansın temel figürlerini kavrayıp, dans etmeye başlıyor.