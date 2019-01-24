Asem'de Belge Töreni

Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi alan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Karapınar ASEM yöneticisi Dudu Sağlamer, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim öğrenme kursuna 45 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs öğreticiliğini Döne Yakar'ın yaptığını belirten Sağlamer, şunları kaydetti:

"Kursumuza 18-70 yaş arası 45 kişi katıldı. 4 ay devam eden kursun sonunda kursiyerlerimiz Kur'an okumayı öğrendi. Hepsinin gözlerinde büyük mutluluk vardı. ASEM olarak Karapınar'da önemli çalışmalar yapıldı. Bayanlarımızın istekleri doğrultusunda kurslar düzenleniyor. Büyük imkanlar sunuluyor ve insanlarımız yararlanıyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerimize belgelerini vermekten onur duyduk."

Kaynak: AA