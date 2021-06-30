ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Haluk Görgün'ün yeniden seçildiği bildirildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Haluk Görgün'ün yeniden seçildiği bildirildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün şirketin yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün'ün, Başkan Vekilliğine Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, murahhas aza olarak Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 22:52:23. #1.15#

title