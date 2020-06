ASELSAN, yılın ilk çeyreğini büyüme ile tamamladı ASELSAN, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

ASELSAN, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüyerek, 2.6 milyar TL'ye ulaştı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde ASELSAN'ın karlılık göstergelerindeki gelişiminin cirodaki büyümeyi de aştığı bir dönem oldu. Şirketin brüt karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artış göstererek, 621 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan yüzde 20-22 aralığının da üstüne çıkarak yüzde 23.9 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında artarak 920 milyon TL seviyesine ulaştı.

'KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM'ASELSAN, 2020 yılında hem savunma hem de savunma dışı alanlarda ürünlerine yenilerine eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2020 yılının ilk çeyreğinde alınan sipariş tutarı 350 milyon ABD doları, bakiye siparişleri toplamı da 9.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçmekte olduğu 2020 yılının ilk çeyreğini güçlü ciro ve karlılık oranları ile tamamladık. 2020 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle 14.5 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 55'ini oluşturuyor. Gerek uluslararası arenada faaliyet gösteren benzer şirketlere, gerekse ülkemizdeki pek çok sanayi şirketine kıyasla öz kaynaklarımız çok güçlü seviyede. ASELSAN olarak öz kaynaklarımızı etkin işletme sermayesi ve nakit yönetimi stratejileriyle destekleyerek karlılığımızı sürdürülebilir kılıyoruz. Bu sayede finansal anlamda tüm dünyada pek çok sektör için zorlu geçen son birkaç yılda hem büyümemizi hem de karlılığımızı koruduk; borçluluk oranlarımızı da en düşük seviyelerde tutmayı başardık. Şirketimizin finansallarına ilişkin 2020 yıl sonuna ilişkin öngörülerimiz olan ciroda yüzde 40-50 aralığında artış ve yüzde 20-22 aralığında FAVÖK marjı beklentilerimizi gerçekleştireceğimiz yönünde kendimize güvenimiz tam." ASELSAN PANDEMİ SONRASINA HAZIR Görgün, 2020 yılı başından beri paydaşlarını ve tedarikçilerini finansal olarak desteklemek için atılabilecek her adımı hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda tedarikçilerimize bugüne kadar 5 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak tedarikçilerimizin sürekliliğine katkı sağladık. ASELSAN olarak bu zorlu dönemde aldığımız inisiyatifleri yılın ilk çeyreği sonu itibariyle net nakit pozisyonumuzu pozitifte tutarak gerçekleştirdik. Stratejik öneme haiz tüm faaliyet alanlarımızda üretim ve tasarımın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için kriz döneminde gerekli her türlü tedbiri aldık. Başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın ve diğer kurumlarımızın hızlı ve erken aldığı kararlar ve yaptığı yönlendirmelere uygun olarak bu süreci başarıyla yönettik. Devletimizin tedarik makamlarının özveriyle kesintisiz çalışmaya devam etmesi sayesinde yılın ilk çeyreğinde yaptığımız satış kadar yeni sipariş alarak bakiye siparişlerimizin istikrarlı seyrini koruduk. Savunma elektroniği alanında 45 yıldır biriktirdiğimiz tecrübeyi her geçen gün büyütüyoruz. Bu büyümeyi sağlıklı bir karlılıkla başarmamız hem Türk savunma sanayisine olan katkılarımızı her geçen gün artırmamızı, hem de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmamızı sağlıyor. Yetkinliklerimizin imkan verdiği her alanda ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu zorlu günler, hem ülkelerin hem de şirketlerin kendi kendine yetebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde millileştirme çalışmalarımıza da hız verdik. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere özellikle sağlık alanında ürüne çevireceğimiz pek çok tasarımımızı da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. ASELSAN olarak hem ülkemize daha fazla değer katmak hem de dünya çapında güven yaratan ve müttefik ülkelerin savunma ve savunma dışı alanlarda ihtiyaçlarına yanıt veren bir şirket olmak misyonuyla yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: DHA