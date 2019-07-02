Aselsan, Yerli Teknolojiler Geliştirecek Genç Bir Kadro Kurmak İçin İş İlanı Yayınladı

Özellikle de askeri anlamda ülkemize kattıklarıyla ön plana çıkan Aselsan'da çalışmak, her mühendisin hayalidir. Şimdi bu dev şirket, mühendislere yeni bir iş imkanı sunuyor. Aselsan'ın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda, tıbbi cihazların geliştirilmesi için mühendislerin arandığı ifade edlilirken, gerekli olan şartlarda belli oldu. İşte Aselsan tarafından yapılan o paylaşım;

Elektrik elektronik, bilgisayar ve makine mühendislerinin arandığı ifade edilen görselde, milli teknolojilerin geliştirileceğinin de altı çiziliyor. Ancak elbette Aselsan'da çalışmak için sadece mühendislik diplomasına sahip olmak gerekmiyor. Aselsan'ın iş başvurularında belirlemiş olduğu kriterlere de sahip olmak gerekiyor. Bu kriterlerin başında da çok iyi İngilizce bilmek geliyor. İş tanımı kapsamında belirtilen yazılımlara hakim olmanın yanı sıra, bu yazılımlarla ilgili olarak sertifikaların alınmış olması da Aselsan için büyük bir önem arz ediyor.

Aselsan'a iş başvurusu yapmak isteyen mühendislerin, ilk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanmaları ve Aselsan'ın orijinal internet sitelerine erişmeleri gerekiyor. Erişim sağladığınız sitede bulunan 'Kariyer' menüsü altında yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Karşınıza çıkan sayfada bulunan 'Aselsan'lı Olmak' alt menüsü altında, 'İş Başvurusu' seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra genel bir bilgilendirmenin ardından iş başvurusu için gerekli olan formu doldurabileceğiniz bir bağlantı bulunuyor. O bağlantı sizi doğrudan Aselsan'ın başvuru sistemine yönlendirecektir. Burada kişisel bilgilerinizi doldurarak sisteme üye olabilir, ardından da size uygun olan ilanlara başvuru yapabilirsiniz.