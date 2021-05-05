ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi
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ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi

ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketi olduğunu belirterek, "2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketi olduğunu belirterek, "2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir. Temel prensibimiz doğrultusunda ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırmaktayız." ifadesini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile üniversite bünyesinde yürütülen projelerin tanıtımı ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Teknoloji Çalıştayı" düzenlendi.

Açıklamada, çalıştaydaki konuşmasına yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin beklentilerini karşılamak amacıyla 9 bin personel, 25 iştirakçi ve 4 bin tedarikçi ile çalıştıklarını belirtti.

BTÜ ile yürütecekleri çalışmaların her iki kurum için de faydalı olacağına inandığını ifade eden Görgün, şöyle devam etti:

"ASELSAN Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketidir. 2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir. Temel prensibimiz doğrultusunda ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırmaktayız. Halihazırda aktif yürüyen projelerimizin bütçesi 350 milyon dolar üzerindedir. Ar-Ge çalışmalarında üniversitelere büyük iş düştüğüne inanıyoruz. İş birliği yapabileceğimiz konuları belirleyerek başladığımız ortak çalışmalarımızı, geçmiş Ar-Ge tecrübelerimizle geliştirerek faydalı ürünlere ve çıktılara dönüştürebilmekteyiz. Tüm bu çalışmalarımız ile kahraman ordumuza stratejik ürünler sağlarken dost ve müttefiklerimize de üst düzey teknolojiler sunabilmekteyiz."

BTÜ ile belirleyecekleri ortak çalışma kümelenmeleri ile güzel bir başlangıç yapacaklarına inandığını aktaran Görgün, "BTÜ ve ASELSAN arasında Ar-Ge yeteneklerinin bir araya getirilerek ülke ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla heyecanla çalışacağımıza inanıyoruz. Bizler bu çalıştayları savunma sanayisine yönelik yeni ürünler geliştirmek için ilk adımlar olarak görmekteyiz. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek teknolojik ürünler geliştirmeyi ilke edinmiş Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise geliştirdiği teknolojiler, yerli ve milli üretimler ile Türk Savunma Sanayisine büyük katkı sağlayan ASELSAN'ın başarıları ile gurur duyduklarını vurguladı.

Ortak çalışmalar ile koyabilecekleri katkı nedeniyle heyecanlı olduklarını belirten Karademir, "Henüz çok genç bir üniversite olmamıza rağmen Ar-Ge harcamalarına en çok bütçe payı ayıran ikinci üniversite konumundayız. TÜBİTAK-2244 Sanayi Doktora Programında elde edilen Türkiye birinciliği, sanayi ile kurduğumuz başarılı iş birliklerimizin sonucudur. Uyguladığımız YÖK onaylı Sektörel Eğitim Programı (SEP) ile lisans öğrencilerimizin bir yarıyıl boyunca anlaşmalı olduğumuz öncü firmalarda çalışmalarını sağlayarak henüz öğrenciyken iş tecrübesi edindiriyoruz. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında her yıl dereceler alan öğrencilerimiz bu yıl 100'e yakın takımla yarışmalara hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Çalıştay kapsamında ASELSAN'ın faaliyet alanlarında projeler yürüten BTÜ akademisyenleri, ASELSAN yetkilileri ve mühendisleri ile birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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