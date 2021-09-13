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ASELSAN, teknolojiyi gençlerle buluşturacak

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ASELSAN, teknolojiyi gençlerle buluşturacak

ASELSAN, çocuklar için hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera ile TEKNOFEST boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

ASELSAN, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te en güncel savunma ve teknoloji ürünlerini de gençlerle buluşturacak.

Teknoloji ve bilim konularında farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve ASELSAN'ın ilk günden itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek.

ASELSAN'ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için 2019 yılında hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST boyunca çocukları ağırlayacak. Tekno Macera, yeni neslin çocuklarına teknoloji, bilişim ve savunma sanayi alanında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları; çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor. 2019 yılındaki TEKNOFEST'te çocuklar ve gençler tarafından en çok ziyaret edilen aktivite alanlarından biri olan Tekno Macera bu yıl da eğlenceli teknolojik uygulamalar ve dijital eğitim içerikleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Yeni yeteneklere ihtiyacımız var"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN olarak ülkemizin önemli bir markası haline gelen TEKNOFEST'in bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin bağımsız milli teknolojilere sahip olması için eğitimli, yetenekli, meraklı gençlere ihtiyacımız var. TEKNOFEST'i, gençlerimizi motive etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için çok önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN'ımız geleceğimize yön verecek gençlere ve çocuklara TEKNOFEST'te ulaşacak. Geleceğin teknolojilerinin temelini bugünün çocuklarıyla hep birlikte atacağız" diye konuştu.

Ambargolara Yanıt

Festival kapsamında 500 metrekarelik alanında ziyaretçilerle buluşacak olan ASELSAN, insansız hava sistemlerinden radarlara; silah sistemlerinden jammerlara kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST'te gençlerle buluşturacak. Kanada'nın ambargosuna yanıt olarak milli imkânlarla geliştirilip üretilen ASELSAN CATS Sistemi de BAYKAR MAKİNA Standında Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı üzerinde sergilenecek.

TEKNOFEST'İ ziyaret eden gençler; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Genel Maksat Helikopteri Kokpiti, Geleceğin Tank Konsepti, Termal Silah Dürbünleri ve Nişangâhları ürün/sistemlerini deneyimleyebilecek. ASELSAN sergileme alanının içinde kurulacak Tekno Macera alanında da Uzay ve Yapay Zeka temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmaları

ASELSAN; TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmalara da imza atacak. İnsansız Su Altı Yarışması bu yıl da ASELSAN yürütücülüğünde 16-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarışma ile insansız su altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi hedefleniyor. İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında geçen 3 yılda elde edilen ilerleme ışığında, bu yıl görevler daha da zorlaştırıldı. 58 takımın yarışacağı temel ve ileri kategoride gerçekleşecek yarışmada otonom görevlere ağırlık verilecek.

ASELSAN'ın TÜBİTAK ve Cezeri ile yürüteceği, 50 takımın yarışacağı Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması da festival süresince gerçekleştirilecek.

ASİL de TEKNOFEST'te

Sosyal sorumluluk çalışmaları ve yardım faaliyetleri ile kısa sürede kamuoyunda bilinirliğe ulaşan ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri Yardımlaşma (ASİL) Derneğinin işletmesi ASİL Kafe, festival ziyaretçilerine hizmet verecek. ASİL Kafenin sağladığı tüm gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ASİL Derneğine aktarılacak. İlk kez ASELSAN 1975 Mağazasının da hizmet vereceği bu festivalde, ASELSAN lisanslı ürünler gençlerin beğenisine sunulacak.

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