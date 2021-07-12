ASELSAN, Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

ASELSAN, Türkiye için ekonomik katma değer yaratırken, uzun vadeli toplumsal, çevresel ve ekonomik fayda sağlamak için de çalışıyor.

"Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak" vizyonunu benimseyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. ASELSAN, yarım asra yakın süredir ürettiği ileri teknolojilerle hayatın birçok farklı alanında önemli görevler üstlenirken sürdürülebilirliği de ön plana alıyor. Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan ASELSAN, toplum, çevre ve ekonomi boyutlarıyla da sürdürülebilirlik çalışmalarına ivme kazandırdığını açıkladı.

Üretim ve iş süreçlerinde çevre dostu yaklaşımlar

Tesislerinde karbon salınımını kontrol altında tutan ASELSAN,çevre dostu yaklaşımını her yıl ileriye taşıdı. ASELSAN, dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojisine sahip çevre projesi CDP'de (Carbon Disclosure Project) 2020 yılında da İklim Lideri Ödülünün sahibi oldu. Şirket, 2019 Yılı CDP Türkiye Raporlamasında İklim Değişikliği başlığı altında cevap veren 54 firma arasında A- puan seviyesinde yer alan ve İklim Lideri Ödülü almaya hak kazanan beş firmadan biri olmuştu.

ASELSAN'ın sürdürülebilir şekilde çevreye verdiği değerin bir göstergesi olan bu puan ile dünyadaki önemli savunma sanayi kuruluşları arasındaki yerini korudu. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ASELSAN yerleşkelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Uygulamasına yönelik geliştirme çalışmaları 2020'de de devam ettirildi. 2020 yılında çevrenin korunmasına ilişkin olarak toplam 5.038 çalışana uzaktan eğitim verildi. İş süreçlerinde tümleşik iletişim ve video konferans sistemleri devreye alındı.

Yerleşkeler arası seyahat ihtiyaçları azaltılarak seyahatlerden kaynaklanan emisyonlar azaltıldı.

ASELSAN ayrıca iklim değişikliği çalışmalarında toplumsal sorumluluk çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığıyla iş birliklerine imza attı.

Tedarikçiler de teşvik edildi

ASELSAN, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik uygulamalarında olağanüstü başarı sağlayan tedarikçilerine "Tedarikçi Sürdürülebilirlik Ödülü" verme uygulamasını geçtiğimiz yıl da devam ettirdi.

ASELSAN, iklim değişikliği risklerini belirleyerek yönetmeyi, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izleyerek takip etmeyi ve şeffaf bir biçimde raporlamayı, çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemeyi ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst düzeyde oluşturmayı taahhüt ettiğini de raporda açıkladı.

Başarı da "sürdürülebilir" oldu

ASELSAN, sürdürülebilirlik konusundaki fark yaratan proje ve yaklaşımlarıyla hem ulusal hem de global arenada dikkat çekti. İstikrarlı büyümesini devam ettiren ASELSAN'ın arkasındaki en önemli itici güç, her zamanki gibi çalışanları oldu. Salgın döneminde üretime ara vermeyen ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında "a BİL-GE Platformu"nu internet ve mobil uygulama üzerinden hizmete sundu. Pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile gelişim yolcuğunda 9 bine yakın çalışanın yanında oldu.

Millileşme ve yerlileşme çalışmalarını disiplinle sürdüren ASELSAN, pandemi sürecinde"Gücümüz Bir" çevrimiçi platformuyla, tedarikçileriyle güç birliği yaptı ve sürdürülebilir üretim konusunda kritik adımlar attı. Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden olan ASELSAN bu sayede sürdürülebilir başarılar yakalayarak istikrarlı büyümesini devam ettirdi.

Kaynak: Bültenler