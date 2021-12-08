"Aselsan satılıyor mu?" iddiası doğru mu? ASELSAN iddialara yanıt verdi

"Aselsan satılıyor mu?" iddiası doğru mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı.

ASELSAN SATILIYOR MU?

Türk savunma sanayii şirketi ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" denildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin Ankara'da olduğunu ve ASELSAN gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı. İsmini açıklamayan yetkililer Bae'nin lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini öne sürdü.

ASELSAN SATIŞ İDDİALARINI YALANLADI

ASELSAN ise iddiaları yalanlayarak "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" dedi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

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