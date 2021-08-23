ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
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ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak

Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

ASELSAN, Mobil Muhabere Aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda kesintisiz telsiz iletişimini sağlayacak.

ASELSAN, Mobil Muhabere Aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda kesintisiz telsiz iletişimini sağlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirketin, emniyet birimlerinin haberleşme ihtiyacı için ürettiği çözümlere bir yenisi eklendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda afet ve acil durumlarda kesintisiz telsiz iletişiminin sağlanabilmesi amacıyla Mobil Haberleşme Aracı geliştirildi. Araç, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtıldı.

Yerlilik oranı yüzde 70 seviyesinde bulunan araç, uydu üzerinden PolNet altyapısına ve 24 ildeki Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemleri'ne entegre olarak telsiz görüşmesi ve veri iletimi sağlayabiliyor. İstanbul'dan Ankara sistemine entegre olarak başkentteki haberleşmeye dahil olabiliyor.

15-30 kilometre çapında alanda etkili

Araç, üzerindeki analog ve kriptolu sayısal telsiz tekrarlayıcıları ile araç çevresinde 15-30 kilometre çapındaki alanda telsiz haberleşmesi imkanı sağlayabiliyor.

Mobil Muhabere Aracı, uydu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez santral sistemlerine entegre olarak her yöne telefon haberleşmesi imkanı sunabiliyor.

GSM hatları üzerinden PolNet entegrasyonu yapılarak veri iletişimi gerçekleştirilebiliyor.

Araç içinde bulunan sistemler sayesinde uydu telefonu haberleşmesi, kapsama alanı dahilindeki telsiz cihazlarının yönetimi, Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden telsizlerin konumlarının izlenmesi mümkün oluyor.

Olası depremde kesintisiz haberleşme

Mobil Muharebe Aracı'nda yer alan 11 metre yükseltilebilir elektrikli kumanda mekanizması ile açılabilir 2 anten kulesi sayesinde kapsama alanı artırılabiliyor.

Araç, üzerindeki jeneratör sayesinde dışarıdan enerji almadan 24 saat görev yapabiliyor.

İstanbul'da yaşanan bir deprem senaryosunda Mobil Muharebe Aracı, herhangi bir sistemin devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettirebilecek.

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ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak
ASELSAN, polisi afetlerde ve acil durumlarda da kesintisiz konuşturacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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