Aselsan personel minibüsüne otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
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Aselsan personel minibüsüne otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Edirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüs içindeki 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı.

Aselsan personel minibüsüne otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
05.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:44

Ankara'da yolcu otobüsü, Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

ASELSAN PERSONEL MİNİBÜSÜNE OTOBÜS ÇARPTI

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Ankara Çevreyolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi. Furkan İ. idaresindeki Edirne'den Hatay'a giden 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde ilerlerken Aselsan personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki 06 C 6968 plakalı minibüse yolun orta şeridinde arkadan çarptı.

Aselsan personel minibüsüne otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

MİNİBÜSTEKİ BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen minibüsteki 17 yolcudan, Birol Üneşi (39) hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Aselsan personel minibüsüne otobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

OTOBÜSTEKİLERDEN ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza yapan yolcu otobüsünde ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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