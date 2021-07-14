ASELSAN MTAL, yeni kayıt döneminde öğrencileri bekliyor

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) kuruluşunun 3'üncü yılında savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmeye, gençlere gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ettiğini duyurdu.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) kuruluşunun 3'üncü yılında savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmeye, gençlere gelişim ve kariyer odaklı yeni eğitim fırsatları sunmaya devam ettiğini duyurdu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Öğrencilerimizin staj ve mezun olduktan sonra iş konusunda en az endişelenecekleri okul burasıdır diye değerlendiriyorum. Bu okulun arkasında ASELSAN gibi ülkemizin büyük bir devi var. Biz her öğrencimize mutlaka teknisyen ve mühendis seviyesinde mentorlar atıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için okulla kayıt oldukları ilk dakikadan mezun olana kadar bu mentorluk desteğini veriyoruz" dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, MTAL'ye ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Görgün, MTAL'nin kuruluşu ve amaçlarına ilişkin, "Bu fikrin hem ASELSAN hem de Mili Eğitim Bakanlığı, özellikle Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 3 Ocak 2019 yılında imzaladığımız bir protokol ile başladığını ifade etmek yerinde olur. Bu alanda daha evvel yapılmış ve uygulanmış bir örnek yoktu. Bu örneği en iyisi ile ülkemizin güzide kurumu ASELSAN'ınımız ile en layık olabilecek müfredatından uygulamalarına, öğrencilerimizin sosyal, kültürel gelişiminden mesleklerine hazırlıklarına varana kadar tüm süreci en ince detayları ile kurguladığımız, süreç sonucunda 2019-2020 yılında ilk defa LGS ile öğrencilerini almaya başladı okulumuz. İlk yıl özellikle yüzde 0,46'lık dilimden öğrenci kabul edilmesi ile hepimizin heyecanı, mutluluğu, sorumluğu da bizde farkındalık oluşturdu. İkinci sene bir önceki seneye göre daha üst seviyede yüzdelik dilimdeki öğrencilerimizden kabul almaya başladık. Yüzde 0,33'lük dilimde öğrencilerimiz alınmaya başlandı. Teknik taraftaki bölümlerimiz ile hazırlanan müfredata uygun şekilde onları en iyi geleceğe hazırlamaya, onlarla birlikte de ülkemizin geleceğini hazırlamaya adımlarımızı attık" dedi.

'TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEN DEĞİL ÜRETEN OLACAKLAR'

Görgün, eğitim verilen alanlar ve savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik dallara ilişkin, "Okulumuz eğitimi 5 yıl. Bu 5 yılın ilk yılı uluslararası teknik, uluslararası yetişkin personel olmaları için ilk yıl yoğun yabancı dil programı var. Ondan sonra 4 yıl teknik eğitim programı var. Biz teknik eğitimi 4 ana başlıkta belirledik. Bunlar 'elektrik elektronik teknolojisi', 'makine teknolojisi', 'savunma elektronik sistemleri' ve 'savunma mekanik sistemleri' olmak üzere 4 ayrı programımız var. Bu programları çağın ihtiyaçları ve onları teknolojiyi takip etmeleri değil teknolojiyi üreten olmaları açısından gerekli olan ayrıca bu teknik ana dalların dışında ihtiyaçları olan robotik, mobil kodlama, yapay zeka, büyük veri gibi alanlarda yetiştirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE MEZUN OLANA KADAR MENTORLUK DESTEĞİ

Görgün, ASELSAN'ın MTAL'ye verdiği katkılara ilişkin, "ASELSAN hem sosyal hem kültürel katkılar veriyor. Okulumuza kayıtlı olan öğrencilere öncelikli olarak teknik elemanlarımız, mühendislerimiz kendi teknik kabiliyetleri ile olabildiğince sorunluluk alarak katkı sağlıyor. Biz her öğrencimize mutlaka teknisyen ve mühendis seviyesinde mentorlar atıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için okulla kayıt oldukları ilk dakikadan mezun olana kadar bu mentorluk desteğini veriyoruz. ASELSAN'ın kendi kültürel, sosyal ve teknik etkinliklerine biz okulumuzun öğrencilerini mutlaka dahil ediyoruz. Bunun dışında bu kadar mesleki ve teknik yetişmeleri yanında sosyal ve kültürel olarak gelişmelerine olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle yatılı kalan öğrencilerimizin yurtlarından okullarına olan servislerini, onların üniformalarını ASELSAN karşılıyor. a BİL-GE eğitim programımız var. Bu platformda onların teknik gelişimleri için kendi eğitim programlarımızın içine 12 eğitim programı işledik. Öğrencilerimiz bunlardan bizim sistemimize bağlanarak faydalanıyorlar" ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE ERASMUS+

Görgün, bu yıl ilk defa ASELSAN çalışanlarının mesleki gelişim için faydalanacağı Erasmus+ programından öğrenci ve öğretmenlerin de faydalanmaları için gayret göstereceklerini belirterek şunları kaydetti: "Örnek olması ve ülkemize bu alandaki faaliyetlere katkı sağlayacak birçok ASELSAN gibi kurum olduğunu biliyoruz. Kalite anlayışı ile taşın altına elimizi koyduğumuz her etkinliği içselleştirerek yapmaya gayret gösteriyoruz. Yetişecek öğrencilerimizin mesleki hayata başladıklarında bu süreçleri özümsemiş olarak yetişmelerini sağlamak. Bu programa kayıt olan öğrenciler, eğitim fırsatı yakalayan öğrenciler, kendi gelecekleri, ülkemizin geleceği için onlara sunulan bu büyük fırsatı değerlendiriyor olacaklar. Bir taraftan teknik eğitimlerimiz onların savunma sanayisine, ülkemizin milli ve yerli üretim bilinciyle yetişmeleri bir taraftan mesleki olarak yetişirken bir taraftan da akademik olarak da üniversiteyi kazanıp devam edebilecek arkadaşlarımızın da en iyi şekilde üniversite eğitimlerini iyi bir alt yapı ile tamamlamış olarak hazırlamalarını sağlamaları için bir fırsat. Kendi personelimizin mesleki gelişimleri için uluslararası değişim programlarına başvurduk. İlk defa bu yıl Erasmus+ programından ASELSAN çalışanları mesleki gelişimleri için yurt dışındaki kurumlara veya benzer üretim tesislerine gidebilecekler. Biz bu programlardan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin de faydalanmaları için gayret göstereceğiz. Okulumuzun imkanlarından da bahsetmek gerekir. Kurduğumuz laboratuvarların yanı sıra spor salonlarımız, müzik odalarımız, doğa ve kış sporları için onların içinde bulunabilecekleri etkinlikler için oluşturduğumuz ortamlar. Bunlar, benzer seviyede başka liselerde bulamayacakları fırsatlar. Ben bu yıl yüzdelik dilimin daha da artacağına inanıyorum."

'BU OKULUN ARKASINDA ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİR DEVİ VAR'

Görgün, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin staj dertlerinin olmayacağını vurgulayarak, "Staj konusu bu liseye giren öğrenciler için en az dert edinecekleri husus diyebilirim. Bu okulun arkasında ASELSAN gibi ülkemizin büyük bir devi var. ASELSAN'ın sadece kendisi değil ülkemizde 3 binin üzerinde çalıştığı alt yüklenici firması var. ASELSAN kendi alt yüklenicileri yan sanayi ile büyük bir ekosistem. Dolayısıyla öğrencilerimizin staj ve mezun olduktan sonra iş konusunda en az endişelenecekleri okul burasıdır diye değerlendiriyorum. Burs konusunda da, biz burs programlarımızı özellikle okul mezuniyeti sonrasında üniversiteyi kazanacak arkadaşlarımızın ülkemizin araştırma odaklı çalışan üniversiteleri tercih etmeleri ve başarılı olmaları durumda planladığımız bir şey. Şimdiden onun hazırlıklarını yaptığımızın müjdesini vereyim; ama henüz netleşmiş bir şey olmadığını da ifade edeyim. Aslında bu eğitim programı ile birlikte anneler-babaların çocuklarını 'kollarında bir altın bilezik olsun' diye mesleki teknik liselerine gönderdiklerini hatırlıyorum. ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, çocuklarımıza bir değil birden fazla altın bilezik kollarına takacakları, kendi gelişimlerini, kariyerlerini gerçek anlamda profesyonel şekilde yöneten ve önlerinde bunları birden fazla mentor ve örnek olabilecek insanlar ile birlikte planlayacakları ve aynı zamanda ülkemizin milli ve yerli üretimine katkı sağlayacak bir şuur ile yetişecekleri, eğitim alırken keyif alacakları, gelişecekleri, öğrenmeyi öğrenecekleri, taşın altına ellerini hatta vücutlarını koydukları bir programa dahil olacaklarını hissedecekleri bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı