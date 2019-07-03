ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretime başlayacak.
Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretime başlayacak.
Kaynak: Dunya.com
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