Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasında çalışmalar hızla devam ediyor

23.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:14

Aselsan'ın Konyalı 24 girişimci ile birlikte kurduğu Aselsan Konya Silah Sistemleri (AKSS) A.Ş. fabrika tesisi inşaat yapım süreci devam ediyor.



Fabrikada zemin etüdü, yüksek enerji hattı deplasesi, inşaat proje ihaleleri ve mimari projenin onayının ardından fabrika binasında hafriyat çalışmaları başladı.



Yaklaşık 56 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak fabrikada, imalat üretim ve prototip atölyeleri, entegrasyon holü, AR-GE ve idari bina, sosyal donatılar, 100 metre ve 200 metre atış poligonları, potansiyel uygulama projeleri için helikopter pisti bulunacak. Yalın üretim konsepti ile hazırlanan ve şehir mimarisine uygun, estetik bir şekilde hazırlanan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın mimari projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyonu tarafından onaylandı. Türkiye'nin savunma sektöründeki ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde fabrikanın yapım süresinin ise 6 ay öne çekilmesine, 17 Aralık 2020'de işletmeye alınmasına karar verildi.



Yapılan açıklamada fabrikanın kurulacağı alanda yapılan çalışmalarla ilgili, "Şu ana kadar Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, EPDK, MEDAŞ ve kurumlarımızın desteği ile inşaat proje ihaleleri, zemin etüdü, fabrika tesisi alanından geçmekte olan yüksek enerji hattı deplase çalışmaları tamamlanarak, arazi tesis inşaatına hazır hale getirildi. Zemin etüdü, enerji hattı deplase çalışmalarının sonuçlanmasının ardından hazır hale gelen ve Mimari Kesin Projesi tamamlanmış olan projenin, ana üretim binası hafriyat çalışmaları Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile başladı" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İHA