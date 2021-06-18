ASELSAN, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak
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ASELSAN, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

ASELSAN, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de sanayii ve üretimin önemli kalelerinden biri olan Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Mesleki eğitimin ortaöğretimden başlayarak doktora sonrasına kadar bütünleşik bir şekilde yapılanmasına öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığının politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak projenin 2022 yılında eğitim hayatına başlaması planlanıyor.

İstihdamdaki değer zincirinin önemli bir parçası olan projenin, savunma sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya göre ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilk etapta teknisyenlik okullarında ve sonrasında mühendislik bilimleri noktasında yatırımlarının devam edeceği belirtildi.

ASELSAN, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent IŞIK konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu;

"Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapı ile donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi sadece ara kademe teknik personel temini değil ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya'ya değil ülkemize donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır. Bu protokolün hayata geçmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz, Konya Valimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ASELSAN üst yönetimimize şükranlarımızı sunarız."

ASELSAN, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; "Konyaİli Selçukluİlçesi Sancak Mahallesinde toplam 12.985 m2 alana sahip. Zemin + 4 katlı binası ile 7.795 m2 kapalı alana sahip okulun 3.340 m2'lik kısmında 2 adet atölye binası mevcut olup, söz konusu atölye binaları içinde 22 adet atölye (işlik) bulunmaktadır. Bunlar dışında okul bünyesinde 1 adet konferans salonu, 1 adet spor salonu ve 32 derslik yer almaktadır."

Kaynak: Bültenler

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